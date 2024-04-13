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Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Место рождения

Utkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia

Дата рождения

1825

Дата смерти

16.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Чепелева-Чепелев Григорий Семенович

Мать: (Чепелева) Чепелева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854

Сын: Чепелев Максимилиан Львович

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чепелев Киприян Львович

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чепелева-Чепелев Федор Львович

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1869

Дочь: (Жукова) Анна Львовна

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чепелева-Чепелев Иван Львович

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Смерть
16.11.1885
Похороны
Неизвестно

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