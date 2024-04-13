Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич
Место рожденияUtkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia
Дата рождения1825
Дата смерти16.11.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Чепелев Максимилиан Львович
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чепелева-Чепелев Федор Львович
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1869
Дочь: (Жукова) Анна Львовна
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Чепелева-Чепелев Иван Львович
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Смерть
16.11.1885
Похороны
Неизвестно