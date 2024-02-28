посёлок Уткинский Завод, посёлок Уткинский Завод, Староуткинск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Уткинский Завод

Староуткинск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3274Уткинский (Утка Демидова), зав.при рч. Утке и р. Чусовой.1425574919702098Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Почтовая и земская станция. Госпиталь. Фабрик: кричных 2, катальная 1, гвоздарная 1, сверлильная 1, сталеде Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
558. Уткинский завод, село заводское бывшее государственное, при реке Чусовой и речке Утке, дворов 348, жителей 1600, волостное правление (уездный город в 70 верстах), це Показать все
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Уткинская волость
1076. Уткинский (Утка Демидова) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Чусовой и речке Утке, дворов 794, жителей 2382, волостное правление (уездный город 14 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
село Уткинский завод
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Уткинская волость
село Уткинский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Шалинский район
686236Уткинский Заводпосёлок57°11'с.ш.59°16'в.д.O-40-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Староуткинск
65766000116п Уткинский Заводпоселок
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