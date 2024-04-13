Филиппова-Филиппов Василий
Место рожденияUtkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филиппова-Филиппов Петр Васильевич
Мать ребёнка: (Филиппова-Филиппова) Матрена
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: (Филиппова-Филиппова) Матрена