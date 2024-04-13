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Филиппова-Филиппов Василий

Место рождения

Utkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Рождение ребёнка
1825

Сын: Филиппова-Филиппов Петр Васильевич

Мать ребёнка: (Филиппова-Филиппова) Матрена

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: (Филиппова-Филиппова) Матрена

Смерть
Неизвестно

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