(Филиппова-Филиппова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филиппова-Филиппов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Филиппова-Филиппов Василий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Филиппова-Филиппов Василий