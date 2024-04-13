(Филиппова-Филиппова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филиппова-Филиппова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Филиппова-Филиппов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Филиппова-Филиппов Василий

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Филиппова-Филиппов Василий

Смерть
Неизвестно

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