(Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна

Место рождения

Yekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation

Дата рождения

24.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1892

Отец: Жуков Венедикт Михайлович

Мать: (Жукова) Анна Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяжелых Потап Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
социальный работник
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.09.1892
Образование
1905
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Кокшарова) Зоя Потаповна

Отец ребёнка: Тяжелых Потап Семенович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Мещерякова) Антонина Потаповна

Отец ребёнка: Тяжелых Потап Семенович

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