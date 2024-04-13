(Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна
Место рожденияYekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation
Дата рождения24.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1892
Отец: Жуков Венедикт Михайлович
Мать: (Жукова) Анна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
социальный работник
Место жительства
Неизвестно
Образование
1905
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Кокшарова) Зоя Потаповна
Отец ребёнка: Тяжелых Потап Семенович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Мещерякова) Антонина Потаповна
Отец ребёнка: Тяжелых Потап Семенович