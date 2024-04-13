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Тяжелых Потап Семенович

Место рождения

екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Тяжелых Семен Парамонович

Мать: (Мария-Тяжёлых) Мария Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна

Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Образование
1899
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Кокшарова) Зоя Потаповна

Мать ребёнка: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Мещерякова) Антонина Потаповна

Мать ребёнка: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна

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