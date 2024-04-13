Тяжелых Потап Семенович
Место рожденияекатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Образование
1899
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Кокшарова) Зоя Потаповна
Мать ребёнка: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Мещерякова) Антонина Потаповна
Мать ребёнка: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна