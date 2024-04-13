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Тяжелых Семен Парамонович

Место рождения

екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882

Сын: Тяжелых Потап Семенович

Мать ребёнка: (Мария-Тяжёлых) Мария Филимоновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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