Тяжелых Семен Парамонович
Место рожденияекатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: (Мария-Тяжёлых) Мария Филимоновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно