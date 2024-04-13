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Жуков Венедикт Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1861

Отец: Жуков Михаил Кондратьевич

Мать: (Жукова) Аграфена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жукова) Анна Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
мясная торговля
Крещение
1861
Рождение ребёнка
24.09.1892

Дочь: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна

Мать ребёнка: (Жукова) Анна Львовна

Рождение ребёнка
16.09.1894

Дочь: (Желескова) Агриппина Венедиктовна

Мать ребёнка: (Жукова) Анна Львовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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