Жуков Венедикт Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жукова) Анна Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
мясная торговля
Крещение
1861
Рождение ребёнка
24.09.1892
Дочь: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна
Мать ребёнка: (Жукова) Анна Львовна
Рождение ребёнка
16.09.1894
Дочь: (Желескова) Агриппина Венедиктовна
Мать ребёнка: (Жукова) Анна Львовна
Похороны
Неизвестно