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Жуков Михаил Кондратьевич

Место рождения

екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Жуков Кондратий Спиридонович

Мать: (Жукова) Жукова

Работа или профессия
Неизвестно
мясная торговля
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1861

Сын: Жуков Венедикт Михайлович

Мать ребёнка: (Жукова) Аграфена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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