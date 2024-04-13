Жуков Михаил Кондратьевич
Место рожденияекатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Жуков Кондратий Спиридонович
Мать: (Жукова) Жукова
Работа или профессия
Неизвестно
мясная торговля
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1861
Сын: Жуков Венедикт Михайлович
Мать ребёнка: (Жукова) Аграфена Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно