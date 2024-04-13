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Жуков Кондратий Спиридонович

Место рождения

Yekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Жуков-Жуков Спиридон Нефедович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
депутат, общественный деятель, торговец
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1787
Рождение ребёнка
1826

Сын: Жуков Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: (Жукова) Жукова

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