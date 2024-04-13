Жуков Кондратий Спиридонович
Место рожденияYekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Жуков-Жуков Спиридон Нефедович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
депутат, общественный деятель, торговец
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Жуков Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: (Жукова) Жукова