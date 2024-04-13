Жуков-Жуков Спиридон Нефедович
Место рожденияYekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation
Дата рождения1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Жуков Кондратий Спиридонович
Мать ребёнка: не указана