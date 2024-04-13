Жуков-Жуков Спиридон Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков-Жуков Спиридон Нефедович

Место рождения

Yekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Сын: Жуков Кондратий Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

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