Лынов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лынов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Лынова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лынова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лынова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Праскева (Прасковья) Михайловна

Мать ребёнка: Лынова Неизвестно

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лынов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Лынова Неизвестно

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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