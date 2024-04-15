Лынов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лынова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лынова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лынова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Праскева (Прасковья) Михайловна
Мать ребёнка: Лынова Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Лынова Неизвестно
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно