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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы (протокол, донесение, переписка) о получении писарем села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда Аркадием Трофимовичем Адаменко прокломации «К русскому обще Показать все
Опись имущества водяной мельницы сельского общества села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Де Показать все
Опись имущества мастерской по производству древесной шерсти сельского общества села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда Беленова Ивана Михайловича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда Беленова Михаила Ильича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда Белянова Василия Васильевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда Застрожнова Якова Матвеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда Клюкина Николая Алексеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись имущества мельницы жителя села Девицы Девицкой волости Воронежского уезда Татаринцева Петра Михайловича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Оценочная опись водяной мельницы Воронежского Митрофановского монастыря в с. Девице Девицкой волости Воронежского уезда. 1906 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Оценочная опись завода огнеупорного кирпича Гончарова Кузьмы Федоровича в с. Девица Девицкой волости Воронежского уезда за 1910 год. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Оценочная опись завода огнеупорного кирпича Иванова Егора Ивановича в с. Девица Девицкой волости Воронежского уезда за 1910 год. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Оценочная опись завода огнеупорного кирпича Нестерова Григория Ильича в с. Девица Девицкой волости Воронежского уезда за 1910 год. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Протоколы /копии/ и выписки из протоколов общих собраний граждан с. Девицы Девицкой волости Воронежского уезда. 1919–1920 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р118 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
295Смердячая Девица (Девица, Каменная Девица), с. каз.при рч. Девице.171739918162030Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
19. Смердячая Девица, село бывшее государственное, при речке Девице, дворов 576, жителей 4754, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, шко Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Девица (Смердячая).765селоДевицк.8576213
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Девица
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7935Девицасело51°38'с.ш.38°57'в.д.M-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649416101с Девицасело