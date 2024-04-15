Лынов Кузьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Лынов Михаил
Мать: Лынова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувакина (Лынова) Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна
Место жительства
Неизвестно
Ул. Ворошилова, д. 118
Рождение ребёнка
31.08.1938
Дочь: (Лынова) Нина Казминична
Мать ребёнка: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне | Пропал без вести, дата выбытия из п/п 926771 «а» апрель 1943г.