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Лынов Кузьма Михайлович

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Место рождения

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Лынов Михаил

Мать: Лынова Неизвестно

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувакина (Лынова) Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна

Место жительства
Неизвестно
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Ул. Ворошилова, д. 118
Рождение ребёнка
31.08.1938

Дочь: (Лынова) Нина Казминична

Мать ребёнка: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне | Пропал без вести, дата выбытия из п/п 926771 «а» апрель 1943г.

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