Лынова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Лынов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лынов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лынов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Праскева (Прасковья) Михайловна

Отец ребёнка: Лынов Михаил

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лынов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Лынов Михаил

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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