Лынова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лынов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лынов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лынов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Праскева (Прасковья) Михайловна
Отец ребёнка: Лынов Михаил
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Лынов Михаил
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно