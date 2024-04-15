Лынов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лынов Михаил

Мать: Лынова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Митрофан Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Нина Николаева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Мария Николаева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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