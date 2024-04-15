Лынов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лынов Михаил
Мать: Лынова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лынов Митрофан Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Нина Николаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Мария Николаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно