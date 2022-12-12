Бурлакова (Буйнякова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Буйнякова) Мария Александровна

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Буйняков Александр Акимович

Мать: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Между 1922 и 1925

Муж: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Место жительства
До 1925
Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Всеволожская Людмила Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1927

Сын: Бурлаков Евгений Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
28.05.1938

Сын: Бурлаков Леонид Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Бурлаков Валерий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Место жительства
1965
Елюзань, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1966
Киев, Киевский уезд
Место жительства
Около 1971
Место жительства
1976
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1991
Москва, город федерального значения Москва
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