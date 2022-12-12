Бурлакова (Буйнякова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Между 1922 и 1925
Место жительства
До 1925
Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Всеволожская Людмила Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
31.08.1927
Сын: Бурлаков Евгений Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич
Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
28.05.1938
Сын: Бурлаков Леонид Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич
Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Бурлаков Валерий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бурлаков Лаврентий Васильевич
Место жительства
1965
Елюзань, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1966
Киев, Киевский уезд
Место жительства
Около 1971
Место жительства
1976
Смерть
1991