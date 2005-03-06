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Бурлаков Леонид Лаврентьевич

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Место рождения

Кададинский лесхоз

Дата рождения

28.05.1938

Дата смерти

06.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938

Отец: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Мать: Бурлакова Мария Александровна

Кададинский лесхоз
Образование
С 1956 по 1961
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский индустриальный институт. Приборы точной механики.
Бракосочетание
?.06.1961

Жена: Бурлакова Валерия Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1961 по 1968
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурлакова Валерия Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1969
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Смерть
06.03.2005
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
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