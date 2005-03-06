Бурлаков Леонид Лаврентьевич
Место рожденияКададинский лесхоз
Дата рождения28.05.1938
Дата смерти06.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938
Кададинский лесхоз
Образование
С 1956 по 1961
Пензенский индустриальный институт. Приборы точной механики.
Бракосочетание
?.06.1961
Место жительства
С 1961 по 1968
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурлакова Валерия Ивановна
Место жительства
С 1969
Смерть
06.03.2005