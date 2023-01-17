Бурлаков Лаврентий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Между 1922 и 1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Всеволожская Людмила Лаврентьевна
Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна
Рождение ребёнка
31.08.1927
Сын: Бурлаков Евгений Лаврентьевич
Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна
Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
28.05.1938
Сын: Бурлаков Леонид Лаврентьевич
Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна
Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Бурлаков Валерий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна
Смерть
1965
Елюзань, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область