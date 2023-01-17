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Бурлаков Лаврентий Васильевич

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Место рождения

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бурлаков Василий Иванович

Мать: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Между 1922 и 1925

Жена: Бурлакова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Всеволожская Людмила Лаврентьевна

Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна

Рождение ребёнка
31.08.1927

Сын: Бурлаков Евгений Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна

Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
28.05.1938

Сын: Бурлаков Леонид Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна

Кададинский лесхоз
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Бурлаков Валерий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бурлакова Мария Александровна

Смерть
1965
Елюзань, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
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