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Буйняков Александр Акимович

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1901

Жена: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бурлакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Буйняков Александр Александрович

Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Буйняков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Киреева Зоя Александровна

Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1921
Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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