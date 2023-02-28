Буйняков Александр Акимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бурлакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Буйняков Александр Александрович
Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Буйняков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Киреева Зоя Александровна
Мать ребёнка: Буйнякова Александра Васильевна
Смерть
1921