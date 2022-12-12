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Буйняков Владимир Александрович

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

09.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Буйняков Александр Акимович

Мать: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Около 1940
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Улица Свободы, 11 (дом и эта часть улицы не сохранились)
Бракосочетание
1940

Жена: Михайлова Валентина Константиновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Военная служба
1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призван Заельцовский РВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Заельцовский р-н; Новосибирский ГВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск
Образование
1941
Омск, город Омск, Омская область
1-е Омское пехотное училище (мл. лейтенант, командир взвода)
Смерть
09.06.1942
Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Умер от ран в медсанбате 229. Похоронен в братской могиле у Кяргозера (Сяргозера ?) в Винницком районе (сейчас Подпорожский район) Ленинградской области
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