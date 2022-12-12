Буйняков Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти09.06.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Место жительства
Около 1940
Улица Свободы, 11 (дом и эта часть улицы не сохранились)
Бракосочетание
1940
Военная служба
1941
Призван Заельцовский РВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Заельцовский р-н; Новосибирский ГВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск
Образование
1941
Омск, город Омск, Омская область
1-е Омское пехотное училище (мл. лейтенант, командир взвода)
Смерть
09.06.1942
Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Умер от ран в медсанбате 229. Похоронен в братской могиле у Кяргозера (Сяргозера ?) в Винницком районе (сейчас Подпорожский район) Ленинградской области