Киреева (Буйнякова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Буйнякова) Зоя Александровна

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Буйняков Александр Акимович

Мать: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Около 1928
Кададинский лесхоз
Место жительства
После ?.06.1938
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Образование
До ?.06.1938
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Педагогический техникум
Военная служба
?.01.1942
Зенитные войска
Демобилизация
1945
Смерть
1995
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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