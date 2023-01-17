Киреева (Буйнякова) Зоя Александровна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1995
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Место жительства
Около 1928
Кададинский лесхоз
Место жительства
После ?.06.1938
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Образование
До ?.06.1938
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Педагогический техникум
Военная служба
?.01.1942
Зенитные войска
Демобилизация
1945
Смерть
1995
Рязань, город Рязань, Рязанская область