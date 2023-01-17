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Буйняков Александр Александрович

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

29.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Буйняков Александр Акимович

Мать: Буйнякова Александра Васильевна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.06.1931

Дочь: Данилова Галина Александровна

Мать ребёнка: Буйнякова Анна Ивановна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1933

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Буйнякова Анна Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Военная служба
05.09.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призван Заельцовским РВК г. Новосибирска
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Буйнякова Анна Ивановна

Смерть
29.12.1941
Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Погиб в Кольском районе
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