Буйняков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти29.12.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
05.06.1931
Дочь: Данилова Галина Александровна
Мать ребёнка: Буйнякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
До 1933
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Буйнякова Анна Ивановна
Военная служба
05.09.1941
Призван Заельцовским РВК г. Новосибирска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Буйнякова Анна Ивановна
Смерть
29.12.1941
Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Погиб в Кольском районе