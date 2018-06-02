Данилова (Буйнякова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Буйнякова) Галина Александровна

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.06.1931

Дата смерти

02.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931

Отец: Буйняков Александр Александрович

Мать: Буйнякова Анна Ивановна

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Между 1931 и 1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Переехала в детстве с родителями. Переехав, семья с 3-мя девочками жила в землянке у реки Нижняя Ельцовка. Вот, примерно это место на карте: https://goo.gl/maps/NiuyQrfdbGZogY249
Бракосочетание
30.09.1950

Муж: Данилов Василий Дмитриевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Василий Дмитриевич

Смерть
02.06.2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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