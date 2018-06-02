Данилова (Буйнякова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1931
Дата смерти02.06.2018
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931
Место жительства
Между 1931 и 1941
Переехала в детстве с родителями. Переехав, семья с 3-мя девочками жила в землянке у реки Нижняя Ельцовка. Вот, примерно это место на карте: https://goo.gl/maps/NiuyQrfdbGZogY249
Бракосочетание
30.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2018