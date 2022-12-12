Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

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Место рождения

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.

Дата рождения

10.04.1861

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1861

Отец: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)

Мать: Бейман Эдда Яновна

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с родителями в 9 лет. Лютеранского вероисповедания.
Бракосочетание
Около 1902

Жена: Бейман Александра Симоновна

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Бейман Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.08.1904

Сын: Бейман Георгий Иванович

Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бейман Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Бейман Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Заковряшина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
1933
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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