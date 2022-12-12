Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)
Место рожденияКурляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Дата рождения10.04.1861
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
10.04.1861
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с родителями в 9 лет. Лютеранского вероисповедания.
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
24.03.1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1904
Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Бейман Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Заковряшина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Бейман Александра Симоновна
Смерть
1933