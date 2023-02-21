Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)
Место рожденияКурляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиОколо 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: Бейман Юрре Фрицев
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с семьей в 1870г. Лютеранского вероисповедания.
Бракосочетание
21.03.1856
Жена: Бейман Эдда Яновна
Брак был совершен в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку были сосланы с детьми.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бейман Карл ( Николай) Фрицев ( Федорович)
Мать ребёнка: Бейман Эдда Яновна
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Рождение ребёнка
10.04.1861
Сын: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)
Мать ребёнка: Бейман Эдда Яновна
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с родителями в 9 лет. Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бейман Адольф Фрицев
Мать ребёнка: Бейман Эдда Яновна
Нижняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Около 1899
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край