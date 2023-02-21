Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)

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Место рождения

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Около 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Бейман Юрре Фрицев

Мать: Бейман Готлибе Неизвестно

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с семьей в 1870г. Лютеранского вероисповедания.
Бракосочетание
21.03.1856

Жена: Бейман Эдда Яновна

Брак был совершен в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку были сосланы с детьми.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Бейман Карл ( Николай) Фрицев ( Федорович)

Мать ребёнка: Бейман Эдда Яновна

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Рождение ребёнка
10.04.1861

Сын: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Мать ребёнка: Бейман Эдда Яновна

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с родителями в 9 лет. Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бейман Адольф Фрицев

Мать ребёнка: Бейман Эдда Яновна

Нижняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Около 1899
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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