Бейман (Индеберк) Эдда Яновна
Место рождения
Дата рождения12.02.1835
Дата смертиОколо 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку была сослана с мужем и детьми в 1870г.
Бракосочетание
21.03.1856
Брак был совершен в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку были сосланы с детьми.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бейман Карл ( Николай) Фрицев ( Федорович)
Отец ребёнка: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Рождение ребёнка
10.04.1861
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с родителями в 9 лет. Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бейман Адольф Фрицев
Отец ребёнка: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)
Смерть
Около 1898
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край