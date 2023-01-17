Бейман (Индеберк) Эдда Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейман (Индеберк) Эдда Яновна

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Место рождения

Нижняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

12.02.1835

Дата смерти

Около 1898

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку была сослана с мужем и детьми в 1870г.
Бракосочетание
21.03.1856

Муж: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)

Брак был совершен в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку были сосланы с детьми.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Бейман Карл ( Николай) Фрицев ( Федорович)

Отец ребёнка: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Рождение ребёнка
10.04.1861

Сын: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Отец ребёнка: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с родителями в 9 лет. Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бейман Адольф Фрицев

Отец ребёнка: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)

Нижняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Около 1898
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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