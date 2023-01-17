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Бейман Федор Иванович

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Место рождения

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.03.1903

Дата смерти

17.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1903

Отец: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Мать: не указана

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.03.1930

Сын: Бейман Валентин Федорович

Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Эмилия Федоровна

Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.11.1934

Дочь: Власова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.11.1936

Сын: Бейман Вадим Федорович

Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.05.1938

Сын: Бейман Евгений Федорович

Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бейман Елизавета Константиновна

Смерть
17.05.1946
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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