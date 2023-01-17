Бейман Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения24.03.1903
Дата смерти17.05.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1903
Отец: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1930
Сын: Бейман Валентин Федорович
Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Эмилия Федоровна
Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
23.11.1934
Дочь: Власова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
15.11.1936
Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
03.05.1938
Мать ребёнка: Бейман Елизавета Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1946