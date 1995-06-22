Бейман (Солодова) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейман (Солодова) Елизавета Константиновна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

22.12.1909

Дата смерти

22.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909

Отец: Солодов Константин Андреевич

Мать: Солодова Елена Афанасьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.03.1930

Сын: Бейман Валентин Федорович

Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Эмилия Федоровна

Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.11.1934

Дочь: Власова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.11.1936

Сын: Бейман Вадим Федорович

Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.05.1938

Сын: Бейман Евгений Федорович

Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бейман Федор Иванович

Смерть
22.06.1995
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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