Бейман (Солодова) Елизавета Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.12.1909
Дата смерти22.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909
Рождение ребёнка
29.03.1930
Сын: Бейман Валентин Федорович
Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Эмилия Федоровна
Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1934
Дочь: Власова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1936
Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.05.1938
Отец ребёнка: Бейман Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1995