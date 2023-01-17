Солодов Константин Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
15.01.1899
Дочь: Китайкина Мария Константиновна
Мать ребёнка: Солодова Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Солодов Константин Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Бейман Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Солодова Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.10.1917
Сын: Солодов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Солодова Елена Афанасьевна
Смерть
Около 1945