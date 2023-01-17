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Солодов Константин Андреевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
18.01.1898

Жена: Солодова Елена Афанасьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.01.1899

Дочь: Китайкина Мария Константиновна

Мать ребёнка: Солодова Елена Афанасьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Солодов Константин Константинович

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.12.1909

Дочь: Бейман Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Солодова Елена Афанасьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.10.1917

Сын: Солодов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Солодова Елена Афанасьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Около 1945
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