Солодова (Козыкина) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодова (Козыкина) Елена Афанасьевна

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Место рождения

Таскино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Таскино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Солодов Константин Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.01.1899

Дочь: Китайкина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Солодов Константин Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.12.1909

Дочь: Бейман Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Солодов Константин Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.10.1917

Сын: Солодов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Солодов Константин Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1961
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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