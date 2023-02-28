Солодова (Козыкина) Елена Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
15.01.1899
Дочь: Китайкина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Солодов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Бейман Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Солодов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1917
Сын: Солодов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Солодов Константин Андреевич
Смерть
1961