Бейман Вадим Федорович
Место рождения
Дата рождения15.11.1936
Дата смерти14.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1936
Рождение ребёнка
21.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бейман Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
25.02.1963
Дочь: Конева Надежда Вадимовна
Мать ребёнка: Бейман Валентина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2008
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край