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Бейман Вадим Федорович

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Место рождения

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.11.1936

Дата смерти

14.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1936

Отец: Бейман Федор Иванович

Мать: Бейман Елизавета Константиновна

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бейман Валентина Егоровна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
25.02.1963

Дочь: Конева Надежда Вадимовна

Мать ребёнка: Бейман Валентина Егоровна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бейман Валентина Егоровна

Смерть
14.10.2008
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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