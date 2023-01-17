(Бейман) Эмилия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бейман) Эмилия Федоровна

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Бейман Федор Иванович

Мать: Бейман Елизавета Константиновна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
1932
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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