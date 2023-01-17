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(Бейман) Эмилия Федоровна
(Бейман) Эмилия Федоровна
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Место рождения
Минусинск
, город Минусинск, Красноярский край
Дата рождения
1932
Дата смерти
1932
Пол
Женский
Отец
Бейман Федор Иванович
1903 г.р.
Мать
Бейман (Солодова) Елизавета Константиновна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Бейман Федор Иванович
Мать:
Бейман Елизавета Константиновна
Минусинск
, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
1932
Минусинск
, город Минусинск, Красноярский край
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