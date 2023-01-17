Бейман (Савинова) Александра Симоновна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти30.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
16.08.1904
Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Бейман Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Заковряшина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)
Смерть
30.01.1955