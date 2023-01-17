Бейман (Савинова) Александра Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейман (Савинова) Александра Симоновна

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Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

30.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Около 1902

Муж: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.08.1904

Сын: Бейман Георгий Иванович

Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бейман Виктор Иванович

Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Бейман Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Заковряшина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бейман Иван ( Янн) Федорович ( Фрицевич)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
30.01.1955
Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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