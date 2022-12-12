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Позняков Ефрем Никифоров

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Позняков Никифор Герасимов

Мать: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
12.11.1822

Жена: Познякова Мелания Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Позняков Иван Ефремов

Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Познякова Марина Ефремова

Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Познякова Елена Ефремова

Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Позняков Алексей Ефремов

Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Позняков Михаил Ефремов

Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Познякова Авдотья Ефремова

Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Позняков Василий Ефремов

Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1849

Жена: Познякова Акилина Лукьянова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Позняков Иван Ефремов

Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Познякова Ирина Ефремова

Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Позняков Никита Ефремов

Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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