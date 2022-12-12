Позняков Ефрем Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
12.11.1822
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Познякова Марина Ефремова
Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Познякова Елена Ефремова
Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Познякова Авдотья Ефремова
Мать ребёнка: Познякова Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Познякова Акилина Лукьянова
Смерть
После 1858