Позняков Никифор Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти10.11.1818 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Позняков Герасим Самуилов
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1804
Жена: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Познякова Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Позняков Герасим Никифоров
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Позняков Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Познякова Марина Никифорова
Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова
Смерть
10.11.1818 ст.