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Позняков Никифор Герасимов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

10.11.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Позняков Герасим Самуилов

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1804

Жена: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Анастасия Никифорова

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Позняков Ефрем Никифоров

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Позняков Иван Никифоров

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Познякова Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Позняков Герасим Никифоров

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Позняков Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Позняков Павел Никифоров

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Познякова Марина Никифорова

Мать ребёнка: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
10.11.1818 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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