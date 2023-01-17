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Позняков Павел Никифоров

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Позняков Никифор Герасимов

Мать: Познякова Мария Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.10.1828 ст.

Жена: Познякова Мария Гуреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Позняков Степан Павлов

Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Позняков Сергей Павлов

Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Познякова Афросинья Павлова

Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Позняков Александр Павлов

Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Познякова Агафия Павлова

Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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