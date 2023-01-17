Позняков Павел Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Бракосочетание
19.10.1828 ст.
Жена: Познякова Мария Гуреева
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Познякова Афросинья Павлова
Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Позняков Александр Павлов
Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Познякова Агафия Павлова
Мать ребёнка: Познякова Мария Гуреева
Смерть
После 1858