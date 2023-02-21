Познякова Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1804

Муж: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Позняков Ефрем Никифоров

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Позняков Иван Никифоров

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Познякова Наталья Никифорова

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Позняков Герасим Никифоров

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Позняков Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Позняков Павел Никифоров

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Познякова Марина Никифорова

Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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