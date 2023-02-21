Познякова Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Бракосочетание
До 1804
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Познякова Наталья Никифорова
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Позняков Герасим Никифоров
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Позняков Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Познякова Марина Никифорова
Отец ребёнка: Позняков Никифор Герасимов
Смерть
После 1858