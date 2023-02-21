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Познякова Мелания Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1855 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1822

Муж: Позняков Ефрем Никифоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Позняков Иван Ефремов

Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Познякова Марина Ефремова

Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Познякова Елена Ефремова

Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Позняков Алексей Ефремов

Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Позняков Михаил Ефремов

Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Познякова Авдотья Ефремова

Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1855 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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