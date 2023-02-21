Познякова Мелания Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1855 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1822
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Познякова Марина Ефремова
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Познякова Елена Ефремова
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Познякова Авдотья Ефремова
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Смерть
Между 1855 и 1858