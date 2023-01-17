Познякова Акилина Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Позняков Ефрем Никифоров
Смерть
После 1858