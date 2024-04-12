Кривошеина (Лопнева) Васса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти31.01.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Лопнев Андрей Стефанович
Мать: Лопнева Фекла Демидова
Бракосочетание
11.01.1809
Рождение ребёнка
27.10.1809
Сын: Кривошеин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1810
Сын: Кривошеин Максим Иванович
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Тараканова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1816
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1820
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1862
Причина смерти: старость