Кривошеина (Лопнева) Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Лопнева) Васса Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

31.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Лопнев Андрей Стефанович

Мать: Лопнева Фекла Демидова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1809

Муж: Кривошеин Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1809

Сын: Кривошеин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1810

Сын: Кривошеин Максим Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Тараканова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1816

Сын: Кривошеин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1820

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
31.01.1862
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: старость
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