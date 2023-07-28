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Кривошеин Иван Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.01.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1816

Отец: Кривошеин Иван Иванович

Мать: Кривошеина Васса Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
27.10.1846

Жена: Кривошеина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1850

Сын: Кривошеин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1851

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1855

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1860

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1862

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно