Кривошеин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения03.01.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1816
Бракосочетание
27.10.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
12.10.1850
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
29.10.1851
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
29.08.1855
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
28.01.1860
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
28.12.1862
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно