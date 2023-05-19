Кривошеина Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1850
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1851
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1855
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1860
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1862
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно