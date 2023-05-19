Кривошеина Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1846

Муж: Кривошеин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1850

Сын: Кривошеин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1851

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1855

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1860

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1862

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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