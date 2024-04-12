Кривошеин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Михаил Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

27.10.1809

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1809

Отец: Кривошеин Иван Иванович

Мать: Кривошеина Васса Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1832

Сын: Кривошеин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1833

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1834

Дочь: Ваулина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1836

Сын: Кривошеин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1837

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Соколовская Иринья Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: Волоскова Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1848

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1849

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1853

Сын: Кривошеин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Матрона Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1853
Ржев, город Ржев, Тверская область
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