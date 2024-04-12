Кривошеин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1809
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Кривошеин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Ваулина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Сын: Кривошеин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Соколовская Иринья Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Волоскова Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна
Сын: Кривошеин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Тимофеевна