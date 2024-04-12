Кривошеина Матрона Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Кривошеин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Ваулина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Сын: Кривошеин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Соколовская Иринья Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Волоскова Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович
Сын: Кривошеин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович