Кривошеина Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Матрона Тимофеевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1832

Сын: Кривошеин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1833

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1834

Дочь: Ваулина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1836

Сын: Кривошеин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1837

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Соколовская Иринья Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: Волоскова Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1848

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1849

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1853

Сын: Кривошеин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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