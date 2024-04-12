Лопнева (Цыбина) Фекла Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Цыбина) Фекла Демидова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

23.09.1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1759

Отец: Цыбин Демид Федотов

Мать: Цыбина Матрена Филипова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1782

Муж: Лопнев Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
31.10.1783

Сын: Лопнев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Костина Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кривошеина Васса Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лопнев Леон Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Праскева Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1796

Сын: Лопнев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
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