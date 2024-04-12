Лопнева (Цыбина) Фекла Демидова
Место рождения
Дата рождения23.09.1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1759
Отец: Цыбин Демид Федотов
Мать: Цыбина Матрена Филипова
Бракосочетание
06.11.1782
Рождение ребёнка
31.10.1783
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Костина Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кривошеина Васса Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Праскева Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
13.01.1796
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно