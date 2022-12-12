Мухамадиева (Хамитуллина) Санима
Место рождения
Дата рождения16.12.1937
Дата смерти20.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937
Отец: Хамитуллин Хатиятулла
Мать: Исмагилова Сайта
Бракосочетание
24.03.1958
Муж: Мухамадиев Зиннат
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1959
Дочь: Карымова Нафиса
Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат
Рождение ребёнка
17.12.1960
Дочь: Тагирова Фарида
Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат
Рождение ребёнка
07.07.1964
Дочь: Мухамедзянова Маулия
Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат
Рождение ребёнка
12.12.1971
Дочь: Вокуева Фания
Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат
Смерть
20.06.1977
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно