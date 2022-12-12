Мухамадиева (Хамитуллина) Санима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадиева (Хамитуллина) Санима

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Место рождения

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область

Дата рождения

16.12.1937

Дата смерти

20.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937

Отец: Хамитуллин Хатиятулла

Мать: Исмагилова Сайта

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
24.03.1958

Муж: Мухамадиев Зиннат

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1959

Дочь: Карымова Нафиса

Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.12.1960

Дочь: Тагирова Фарида

Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.07.1964

Дочь: Мухамедзянова Маулия

Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.12.1971

Дочь: Вокуева Фания

Отец ребёнка: Мухамадиев Зиннат

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
20.06.1977
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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