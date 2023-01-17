Вокуева (Мухамадиева) Фания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВокуева (Мухамадиева) Фания

Вокуева (Мухамадиева) Фания

avatar

Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

12.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1971

Отец: Мухамадиев Зиннат

Мать: Мухамадиева Санима

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
13.07.1991

Муж: Вокуев Александр

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
05.09.1992

Дочь: Серебрякова Юлия

Отец ребёнка: Вокуев Александр

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.04.1994

Дочь: Трескина Светлана

Отец ребёнка: Вокуев Александр

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
Неизвестно
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close