Вокуева (Мухамадиева) Фания
Место рождения
Дата рождения12.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1971
Отец: Мухамадиев Зиннат
Мать: Мухамадиева Санима
Бракосочетание
13.07.1991
Муж: Вокуев Александр
Рождение ребёнка
05.09.1992
Дочь: Серебрякова Юлия
Отец ребёнка: Вокуев Александр
Рождение ребёнка
22.04.1994
Дочь: Трескина Светлана
Отец ребёнка: Вокуев Александр
Место жительства
Неизвестно