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Мухамадиев Зиннат

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Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

01.02.1936

Дата смерти

22.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936

Отец: Мухамадиев Халилулла

Мать: Мухамедиева Сачита Мухамеджан

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
24.03.1958

Жена: Мухамадиева Санима

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1959

Дочь: Карымова Нафиса

Мать ребёнка: Мухамадиева Санима

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.12.1960

Дочь: Тагирова Фарида

Мать ребёнка: Мухамадиева Санима

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.07.1964

Дочь: Мухамедзянова Маулия

Мать ребёнка: Мухамадиева Санима

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.12.1971

Дочь: Вокуева Фания

Мать ребёнка: Мухамадиева Санима

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
22.09.1979
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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