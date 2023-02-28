Мухамадиев Зиннат
Место рождения
Дата рождения01.02.1936
Дата смерти22.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936
Отец: Мухамадиев Халилулла
Бракосочетание
24.03.1958
Жена: Мухамадиева Санима
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1959
Дочь: Карымова Нафиса
Мать ребёнка: Мухамадиева Санима
Рождение ребёнка
17.12.1960
Дочь: Тагирова Фарида
Мать ребёнка: Мухамадиева Санима
Рождение ребёнка
07.07.1964
Дочь: Мухамедзянова Маулия
Мать ребёнка: Мухамадиева Санима
Рождение ребёнка
12.12.1971
Дочь: Вокуева Фания
Мать ребёнка: Мухамадиева Санима
Смерть
22.09.1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно