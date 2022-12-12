Мухамедзянова (Мухамадиева) Маулия
Место рождения
Дата рождения07.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1964
Отец: Мухамадиев Зиннат
Мать: Мухамадиева Санима
Бракосочетание
15.03.1981
Муж: Мухамедзянов Асхат
Янтык, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.09.1982
Сын: Мухамедзянов Олег
Отец ребёнка: Мухамедзянов Асхат
Рождение ребёнка
11.09.1984
Дочь: Каримова Анжела
Отец ребёнка: Мухамедзянов Асхат