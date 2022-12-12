Мухамедзянова (Мухамадиева) Маулия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедзянова (Мухамадиева) Маулия

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Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1964

Отец: Мухамадиев Зиннат

Мать: Мухамадиева Санима

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
15.03.1981

Муж: Мухамедзянов Асхат

Янтык, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.09.1982

Сын: Мухамедзянов Олег

Отец ребёнка: Мухамедзянов Асхат

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.09.1984

Дочь: Каримова Анжела

Отец ребёнка: Мухамедзянов Асхат

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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